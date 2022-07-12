Daily Mail: потери ВСУ составляют 20 тысяч военных в месяц
Об этом пишет британская газета Daily Mail.
В материале говорится, что украинцы выражают недовольство методами, используемыми украинскими властями для мобилизации военнообязанных. Например, женщина рассказала, что представители военкомата догнали 18-летнего велосипедиста, чтобы заставить его прийти в пункт призыва.
Во Львове, как отмечается, повестки в армию мужчинам вручали прямо у входа в церковь.
Один из жителей Западной Украины признался, что перестал выходить из дома, боясь попасть в ряды ВСУ.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях украинской армии.
До этого газета The Independent сообщала, что украинские военные назвали службу на восточном фронте «адом на земле».