Вооружённые силы Украины теряют до 20 тыс. военных в месяц, поэтому представители военкоматов используют изощрённые методы призыва.

Об этом пишет британская газета Daily Mail.

В материале говорится, что украинцы выражают недовольство методами, используемыми украинскими властями для мобилизации военнообязанных. Например, женщина рассказала, что представители военкомата догнали 18-летнего велосипедиста, чтобы заставить его прийти в пункт призыва.

Во Львове, как отмечается, повестки в армию мужчинам вручали прямо у входа в церковь.

Один из жителей Западной Украины признался, что перестал выходить из дома, боясь попасть в ряды ВСУ.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях украинской армии.

До этого газета The Independent сообщала, что украинские военные назвали службу на восточном фронте «адом на земле».