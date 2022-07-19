Зеленский назначил новых начальников управления СБУ в пяти регионах страны

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил пять новых начальников в управлении Службы безопасности Украины (СБУ) разных регионов страны.
Зеленский назначил новых начальников управления СБУ в пяти регионах страны
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  • © Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Согласно указам о назначениях, опубликованных на официальном сайте главы государства, Александр Куць возглавил управление СБУ в Харьковской области, Эдуард Фёдоров — в Сумской, Иван Рудницкий — в Полтавской, Сергей Лысак — в Днепропетровской, а Евгений Борзилов — в Закарпатской области.

Ранее Зеленский сообщил, что на данный момент решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц в СБУ.

Отстранение от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова он объяснил тем, что в указанных ведомствах обнаружены множественные факты государственной измены сотрудников.

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