В офисе Зеленского разъяснили ситуацию с генпрокурором Украины и главой СБУ
- globallookpress.com
- © Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency
«Сейчас речь об увольнении этих двух чиновников не идёт… Вчерашние акты не означают фактического увольнения», — приводит РИА Новости слова Смирнова.
Он отметил, что окончательное решение будет принято Зеленским по итогам служебных проверок и расследований.
Ранее Зеленский объяснил отстранение от занимаемых должностей Венедиктовой и Баканова тем, что в этих ведомствах обнаружены множественные факты государственной измены сотрудников.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию.