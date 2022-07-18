В офисе Зеленского разъяснили ситуацию с генпрокурором Украины и главой СБУ

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Замглавы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Смирнов прокомментировал ситуацию с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой и главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.
В офисе Зеленского разъяснили ситуацию с генпрокурором Украины и главой СБУ
  • globallookpress.com
  • © Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

«Сейчас речь об увольнении этих двух чиновников не идёт… Вчерашние акты не означают фактического увольнения», — приводит РИА Новости слова Смирнова.

Он отметил, что окончательное решение будет принято Зеленским по итогам служебных проверок и расследований.

Ранее Зеленский объяснил отстранение от занимаемых должностей Венедиктовой и Баканова тем, что в этих ведомствах обнаружены множественные факты государственной измены сотрудников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию.

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