В офисе Зеленского разъяснили ситуацию с генпрокурором Украины и главой СБУ

Замглавы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Смирнов прокомментировал ситуацию с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой и главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

«Сейчас речь об увольнении этих двух чиновников не идёт… Вчерашние акты не означают фактического увольнения», — приводит РИА Новости слова Смирнова.

Он отметил, что окончательное решение будет принято Зеленским по итогам служебных проверок и расследований.

Ранее Зеленский объяснил отстранение от занимаемых должностей Венедиктовой и Баканова тем, что в этих ведомствах обнаружены множественные факты государственной измены сотрудников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию.