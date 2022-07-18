МВД: Северск находится под оперативным контролем сил ЛНР, бои ведутся в окрестностях

Северск находится под оперативным контролем союзных сил, бои за город ведутся в его окрестностях, уточнил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в беседе с ТАСС.

«Город Северск полностью под нашим оперативным контролем. Бои идут за населенный пункт и в его окрестностях. Идет очень интенсивный обстрел со стороны Краматорска артиллерией ВСУ по Северску», — сказал он.

Ранее в эфире Первого канала Киселёв сообщил, что Северск оказался под контролем сил ЛНР.

15 июля офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что почти все пути отхода украинских войск из городов Соледара и Северска находятся в зоне огневого поражения.

Как заявили в Минобороны, армия России почти полностью уничтожила 115-ю бригаду армии Украины, которая действовала на Северском направлении.