МВД: Северск находится под оперативным контролем сил ЛНР, бои ведутся в окрестностях

Короткая ссылка
Северск находится под оперативным контролем союзных сил, бои за город ведутся в его окрестностях, уточнил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв в беседе с ТАСС.
МВД: Северск находится под оперативным контролем сил ЛНР, бои ведутся в окрестностях
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Город Северск полностью под нашим оперативным контролем. Бои идут за населенный пункт и в его окрестностях. Идет очень интенсивный обстрел со стороны Краматорска артиллерией ВСУ по Северску», — сказал он.

Ранее в эфире Первого канала Киселёв сообщил, что Северск оказался под контролем сил ЛНР.

15 июля офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что почти все пути отхода украинских войск из городов Соледара и Северска находятся в зоне огневого поражения.

Как заявили в Минобороны, армия России почти полностью уничтожила 115-ю бригаду армии Украины, которая действовала на Северском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить