В МО России заявили о почти полном уничтожении 115-й бригады ВСУ

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Вооружённые силы России почти полностью уничтожили 115-ю бригаду армии Украины, которая действовала на Северском направлении, заявили в российском Минобороны.
В МО России заявили о почти полном уничтожении 115-й бригады ВСУ
  • РИА Новости

«В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении», — говорится в сводках оборонного ведомства.

Отмечается, что за последние двое суток потери бригады превысили 600 человек.

Также сообщается, что в целях доукомплектования подразделения мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других населённых пунктов.

Ранее ВКС России нанесли удар четырьмя ракетами по цехам корпорации «Артём» в Киеве.

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