В МО России заявили о почти полном уничтожении 115-й бригады ВСУ

Вооружённые силы России почти полностью уничтожили 115-ю бригаду армии Украины, которая действовала на Северском направлении, заявили в российском Минобороны.

РИА Новости

«В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении», — говорится в сводках оборонного ведомства. Отмечается, что за последние двое суток потери бригады превысили 600 человек. Также сообщается, что в целях доукомплектования подразделения мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других населённых пунктов. Ранее ВКС России нанесли удар четырьмя ракетами по цехам корпорации «Артём» в Киеве.