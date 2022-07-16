В МО России заявили о почти полном уничтожении 115-й бригады ВСУ
- РИА Новости
«В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении», — говорится в сводках оборонного ведомства.
Отмечается, что за последние двое суток потери бригады превысили 600 человек.
Также сообщается, что в целях доукомплектования подразделения мобилизуют жителей Северска, Николаевки и других населённых пунктов.
Ранее ВКС России нанесли удар четырьмя ракетами по цехам корпорации «Артём» в Киеве.