Помощник главы МВД ЛНР Киселёв: Северск находится под контролем республиканских сил
- РИА Новости
«Северск под нашим контролем», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.
15 июля офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что почти все пути отхода украинских войск из городов Соледара и Северска находятся под контролем союзных сил республик Донбасса и России, они полностью в зоне огневого поражения.
Как заявили в Минобороны, армия России почти полностью уничтожила 115-ю бригаду армии Украины, которая действовала на Северском направлении.