Помощник главы МВД ЛНР Киселёв: Северск находится под контролем республиканских сил

Город Северск в Донецкой Народной Республике находится под контролем сил ЛНР, сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселёв в эфире Первого канала.

«Северск под нашим контролем», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

15 июля офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что почти все пути отхода украинских войск из городов Соледара и Северска находятся под контролем союзных сил республик Донбасса и России, они полностью в зоне огневого поражения.

Как заявили в Минобороны, армия России почти полностью уничтожила 115-ю бригаду армии Украины, которая действовала на Северском направлении.