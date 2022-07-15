В Запорожской области задержали подозреваемого в подготовке теракта в Мелитополе

Полиция Мелитополя Запорожской области задержала мужчину, который подозревается в подготовке теракта, у него изъяли самодельное взрывное устройство и 15 единиц оружия и боеприпасов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД Запорожской области.

Отмечается, что группа быстрого реагирования задержала жителя Приазовского района города, готовившего теракт с использованием самодельной взрывчатки.

По месту жительства задержанного также изъяли два автомата Калашникова, ручной пулемёт, пистолет и пять гранат.

Ночью 11 июля на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту было совершено покушение, он не пострадал. Злоумышленник оказал сопротивление во время задержания и был смертельно ранен.