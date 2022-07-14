Постпред США при ОБСЕ заявил, что сосредоточится на поставках Украине ПВО и артиллерии

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ОБСЕ расширит присутствие миссии в Киеве в ближайшие недели, заявил постпред США при организации Майкл Карпентер.
Постпред США при ОБСЕ заявил, что сосредоточится на поставках Украине ПВО и артиллерии
  • Legion-Media

«В ближайшие недели, но, вероятно, не больше чем через месяц присутствие ОБСЕ будет восстановлено», — цитирует его украинский телеканал ТСН.

Карпентер уточнил, что речь идёт об открытии координационного проекта ОБСЕ на Украине, который будет действовать только за счёт вкладов единомышленников, что лишит Россию права вето.

«Сейчас мы сосредоточиваемся на том, чтобы предоставить Украине особо необходимые возможности, включая ПВО средней дальности... систему HIMARS и артиллерию большой дальности», — добавил постпред США при ОБСЕ.

По его словам, именно это сейчас необходимо, чтобы у Украины «было преимущество в любых переговорах».

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии обнаружил доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.

В доме экс-главы управления СБУ в Херсонской области Вячеслава Савченко спецназовцами были найдены документы миссии, свидетельствующие о сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Также Министерство госбезопасности Луганской Народной Республики сообщило, что задержало двух сотрудников луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в государственной измене.

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