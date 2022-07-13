Пушилин прокомментировал сроки исполнения приговора иностранным наёмникам
- РИА Новости
«Законодательством ДНР не предусмотрено установление конкретной даты исполнения. Здесь исполнительная служба руководствуется своими внутренними решениями», — цитирует Пушилина РИА Новости.
По его словам, исполнение приговора будет непубличным и не подлежит огласке.
Ранее сообщалось, что решение по апелляциям иностранных наёмников, приговорённых судом Донецкой Народной Республики к смертной казни, будет принято в течение месяца.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.
По словам Пушилина, реализация приговора о смертной казни в ДНР предусмотрена через расстрел.