Пушилин прокомментировал сроки исполнения приговора иностранным наёмникам

Конкретной даты исполнения приговора по иностранным наёмникам нет, сроки установит служба исполнения наказаний. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Законодательством ДНР не предусмотрено установление конкретной даты исполнения. Здесь исполнительная служба руководствуется своими внутренними решениями», — цитирует Пушилина РИА Новости.

По его словам, исполнение приговора будет непубличным и не подлежит огласке.

Ранее сообщалось, что решение по апелляциям иностранных наёмников, приговорённых судом Донецкой Народной Республики к смертной казни, будет принято в течение месяца.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

По словам Пушилина, реализация приговора о смертной казни в ДНР предусмотрена через расстрел.