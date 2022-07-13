Пушилин: реализация приговора о смертной казни в ДНР предусмотрена через расстрел

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил, что реализация приговора о смертной казни в ДНР предусмотрена через расстрел.
Пушилин: реализация приговора о смертной казни в ДНР предусмотрена через расстрел
  • РИА Новости

По его словам, все иностранные наёмники, приговорёные в ДНР к смертной казни, подали апелляции.

Пушилин добавил, что в случае, если суд признает меру наказания соответствующей, дела передадут в исполнительную службу с целью реализации приговора. 

«(Смертная казнь) предусмотрена через расстрел», — уточнил глава ДНР.

Ранее сообщалось, что решение по апелляциям иностранных наёмников, приговорённых судом Донецкой Народной Республики к смертной казни, будет принято в течение месяца.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

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