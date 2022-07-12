Решение по апелляциям приговорённых к смерти в ДНР наёмников ожидается до конца июля

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Решение по апелляциям иностранных наёмников, приговорённых судом Донецкой Народной Республики к смертной казни, будет принято в течение месяца.
Решение по апелляциям приговорённых к смерти в ДНР наёмников ожидается до конца июля
  • РИА Новости

Об этом сказал глава Минюста республики Юрий Сыроватко.

«Сейчас апелляция рассматривается в отношении трёх иностранных граждан», — отметил Сыроватко в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит Интерфакс.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

В начале июля сообщалось, что посольство России перенаправило в ДНР обращение британских властей по вопросам наёмников, осуждённых в республике.

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