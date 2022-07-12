Решение по апелляциям приговорённых к смерти в ДНР наёмников ожидается до конца июля
- РИА Новости
Об этом сказал глава Минюста республики Юрий Сыроватко.
«Сейчас апелляция рассматривается в отношении трёх иностранных граждан», — отметил Сыроватко в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит Интерфакс.
9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.
В начале июля сообщалось, что посольство России перенаправило в ДНР обращение британских властей по вопросам наёмников, осуждённых в республике.