Решение по апелляциям приговорённых к смерти в ДНР наёмников ожидается до конца июля

Решение по апелляциям иностранных наёмников, приговорённых судом Донецкой Народной Республики к смертной казни, будет принято в течение месяца.

Об этом сказал глава Минюста республики Юрий Сыроватко.

«Сейчас апелляция рассматривается в отношении трёх иностранных граждан», — отметил Сыроватко в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит Интерфакс.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

В начале июля сообщалось, что посольство России перенаправило в ДНР обращение британских властей по вопросам наёмников, осуждённых в республике.