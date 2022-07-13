FT: Украине необходимо получать от Запада $9 млрд ежемесячно для покрытия дефицит бюджета

Украине необходимо получать от Запада $9 млрд ежемесячно, для того чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом сообщает Financial Times.

«Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно», — заявил советник президента Украины Олег Устенко.

Отмечается, что Киеву необходима данная сумма денег, поскольку прекращение экспорта зерна и стали лишило Украину прежней валютной выручки.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти за две недели получили от Вашингтона помощь в размере $3 млрд.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединённые Штаты намерены выделить Украине гуманитарную помощь на сумму около $368 млн.