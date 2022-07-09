США выделят Украине $368 млн на гуманитарную помощь

Соединённые Штаты намерены выделить Украине гуманитарную помощь на сумму около $368 млн, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

«Дополнительное финансирование, включающее почти $288 млн по линии Госдепартамента и свыше $80 млн от Агентства США по международному развитию (USAID), пойдёт на предоставление продовольствия, безопасной питьевой воды, денежного содействия, защиту, доступное жильё, экстренную медицинскую помощь, логистику и гуманитарную координацию», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представительница Минобороны США рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».