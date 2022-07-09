США выделят Украине $368 млн на гуманитарную помощь
- Gettyimages.ru
«Дополнительное финансирование, включающее почти $288 млн по линии Госдепартамента и свыше $80 млн от Агентства США по международному развитию (USAID), пойдёт на предоставление продовольствия, безопасной питьевой воды, денежного содействия, защиту, доступное жильё, экстренную медицинскую помощь, логистику и гуманитарную координацию», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.
Представительница Минобороны США рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».