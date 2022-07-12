Лукашенко заявил, что действия Запада приближают мир к пропасти большой войны

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика западных стран приближает мир к пропасти большой войны, в которой не будет победителя.
Лукашенко заявил, что действия Запада приближают мир к пропасти большой войны
  • РИА Новости

«К сожалению, такая политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой, как вы понимаете, победителя уже не будет», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Он выразил обеспокоенность, что страны Запада «при откровенном дирижёрстве Соединённых Штатов» методично разрушают систему глобальной безопасности.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил об ускорении объединительных процессов России и Белоруссии из-за Запада.

Он назвал отношения Москвы и Минска примером «образцового уровня стратегического партнёрства и союзничества».

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