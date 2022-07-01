Путин заявил об ускорении объединительных процессов России и Белоруссии из-за Запада
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Он назвал отношения Москвы и Минска примером «образцового уровня стратегического партнёрства и союзничества».
«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы», — заявил Путин в обращении к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии.
Ранее российский лидер сообщил о намерениях посвятить одно из своих публичных выступлений анализу развития текущей ситуации в мире.