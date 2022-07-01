Путин заявил об ускорении объединительных процессов России и Белоруссии из-за Запада

Объединительные процессы России и Белоруссии ускоряются из-за санкционного и политического давления со стороны Запада. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Он назвал отношения Москвы и Минска примером «образцового уровня стратегического партнёрства и союзничества».

«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы», — заявил Путин в обращении к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии.

Ранее российский лидер сообщил о намерениях посвятить одно из своих публичных выступлений анализу развития текущей ситуации в мире.