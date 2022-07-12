Семьям погибших при ударе ВСУ по Новой Каховке выплатят по 2 млн рублей
- РИА Новости
«Принято решение о выделении материальной помощи семьям погибших в размере 2 млн рублей и помощи тем, кто получил ранения, — 400 тыс. рублей», — заявил Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
По последним данным, в результате удара ВСУ по Новой Каховке погибли семь человек.
По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Катерины Губаревой, ВСУ обстреляли Новую Каховку из реактивных систем залпового огня HIMARS.
В Новой Каховке Херсонской области открыт оперативный штаб по ликвидации последствий украинских обстрелов.