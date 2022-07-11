Глава администрации Великого Бурлука в Харьковской области погиб при подрыве машины

Глава администрации посёлка Великий Бурлук на освобождённой территории Харьковской области погиб в результате подрыва его автомобиля.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВГА области.

«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, — это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Сальдо.

Ночью 11 июля на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту было совершено покушение, он не пострадал. Злоумышленник оказал сопротивление во время задержания и был смертельно ранен.