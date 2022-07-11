В Совфеде прокомментировали ситуацию с ограничением Литвой транзита в Калининград

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ограничением Литвой транзита в Калининградскую область.

«Мне кажется, руководство Евросоюза уже давно дало понять Литве, что она совершает ошибку», — рассказал сенатор.

Литва, в свою очередь, продолжает «гнуть свою линию», испытывая терпение России, добавил Джабаров.

«Если это будет затягиваться, мы их (ответные меры. — RT) немедленно применим. Думаю, Литва провоцирует на введение ответных мер... Это опасная игра, затеянная литовцами», — отметил парламентарий.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что Литва не вводила новых ограничений на транзит в Калининград, сейчас началась реализация очередного этапа принятых ранее санкций.

Кроме того, по его словам, власти Калининградской области предлагают правительству ввести полный запрет на движение товаров между прибалтийскими республиками и Россией, за исключением транзита.

11 июля литовские СМИ со ссылкой на таможню сообщили, что Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область, запретив перевозить по своей территории из России цемент, алкоголь и другие товары, в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.