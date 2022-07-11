Алиханов уточнил ситуацию с ограничением Литвой транзита в Калининградскую область

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что Литва не вводила новых ограничений на транзит в Калининград, сейчас началась реализация очередного этапа принятых ранее санкций.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так», — заявил он.

По словам Алиханова, принятые Евросоюзом санкции имеют ступенчатый характер. Губернатор уточнил, что «сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам».

Ранее литовские СМИ со ссылкой на таможню сообщили, что Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область, запретив перевозить по своей территории из России цемент, алкоголь и другие товары, в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.