Алиханов уточнил ситуацию с ограничением Литвой транзита в Калининградскую область

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что Литва не вводила новых ограничений на транзит в Калининград, сейчас началась реализация очередного этапа принятых ранее санкций.
Алиханов уточнил ситуацию с ограничением Литвой транзита в Калининградскую область
  • © РИА Новости / Михаил Голенков

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. 

«Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так», — заявил он. 

По словам Алиханова, принятые Евросоюзом санкции имеют ступенчатый характер. Губернатор уточнил, что «сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам».

Ранее литовские СМИ со ссылкой на таможню сообщили, что Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининградскую область, запретив перевозить по своей территории из России цемент, алкоголь и другие товары, в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.

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