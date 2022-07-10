В Финляндии призвали Запад рассмотреть возможность военного вмешательства в кризис на Украине

Финский историк Юсси Ялонен заявил, что западные страны должны рассмотреть возможность военного вмешательства в украинский кризис.

Об этом пишет Verkkouutiset.

«Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу», — заявил историк.

Ялонен отметил, что российская армия продолжает продвигаться и выполнять задачи, поставленные специальной военной операцией.

«Рано или поздно... страны ЕС или НАТО должны рассмотреть возможность прямого вмешательства», — заключил он.

Между тем лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен ранее выразила уверенность, что конфликт на Украине может быть решён только дипломатическими методами.

Немецкая газета Die Welt сообщала, что США вместе с главными европейскими союзниками, вероятно, начали секретные консультации по дипломатическому разрешению украинского кризиса.