В ЛНР открылся второй пункт выдачи паспортов России

На территории Луганской Народной Республики открыли второй пункт выдачи российских паспортов.

«В республике открылся второй пункт выдачи российских паспортов — в городе Антрацит», — говорится в сообщении пресс-службы правительства ЛНР.

В ближайшее время планируется открыть ещё два таких пункта на освобождённой территории республики.

1 июля в МВД ЛНР сообщили, что около 300 тыс. жителей республики получили гражданство России.

Ранее стало известно, что в Луганске открыли первый на территории ЛНР пункт выдачи российских паспортов.