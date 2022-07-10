В ЛНР открылся второй пункт выдачи паспортов России
- РИА Новости
«В республике открылся второй пункт выдачи российских паспортов — в городе Антрацит», — говорится в сообщении пресс-службы правительства ЛНР.
В ближайшее время планируется открыть ещё два таких пункта на освобождённой территории республики.
1 июля в МВД ЛНР сообщили, что около 300 тыс. жителей республики получили гражданство России.
Ранее стало известно, что в Луганске открыли первый на территории ЛНР пункт выдачи российских паспортов.