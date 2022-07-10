В ЛНР открылся второй пункт выдачи паспортов России

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На территории Луганской Народной Республики открыли второй пункт выдачи российских паспортов.
В ЛНР открылся второй пункт выдачи паспортов России
  • РИА Новости

«В республике открылся второй пункт выдачи российских паспортов — в городе Антрацит», — говорится в сообщении пресс-службы правительства ЛНР.

В ближайшее время планируется открыть ещё два таких пункта на освобождённой территории республики.

1 июля в МВД ЛНР сообщили, что около 300 тыс. жителей республики получили гражданство России.

Ранее стало известно, что в Луганске открыли первый на территории ЛНР пункт выдачи российских паспортов.

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