В Мелитополе открыли памятник легендарному советскому разведчику Павлу Судоплатову

Короткая ссылка
В Мелитополе открыли памятник уроженцу этого города, легендарному сотруднику советских спецслужб Павлу Судоплатову, ликвидировавшему лидера ОУН* Евгения Коновальца. В открытии памятника принял участие глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
В Мелитополе открыли памятник легендарному советскому разведчику Павлу Судоплатову
  • РИА Новости

Памятник установили по случаю 115-летия со дня рождения Судоплатова в рамках программы Российского военно-исторического общества.

«Всех поздравляю с этим праздником, это настоящий праздник для нашей Родины, для нашей малой Родины — Мелитополя — и для нашей большой Родины — Советского Союза, а сейчас большой России, в братские народы которой мы стремимся. Я думаю, что после референдума мы будем там», — цитирует Балицкого РИА Новости.

Второй бюст Судоплатову откроют в Москве, где в 1941 году под его руководством формировалась отдельная мотострелковая бригада особого назначения для решения разведывательно-диверсионных задач в тылу противника.

26 мая в Мелитополе одну из улиц переименовали в честь Павла Судоплатова, ранее эта улица носила имя идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова.

Судоплатов известен в том числе как человек, ликвидировавший главу ОУН Евгения Коновальца. Операция по устранению Коновальца, которую провёл разведчик, вошла в историю советской разведки.

7 июля РИА Новости опубликовало неизвестные подробности ликвидации Коновальца.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014). 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить