В Мелитополе открыли памятник легендарному советскому разведчику Павлу Судоплатову
- РИА Новости
Памятник установили по случаю 115-летия со дня рождения Судоплатова в рамках программы Российского военно-исторического общества.
«Всех поздравляю с этим праздником, это настоящий праздник для нашей Родины, для нашей малой Родины — Мелитополя — и для нашей большой Родины — Советского Союза, а сейчас большой России, в братские народы которой мы стремимся. Я думаю, что после референдума мы будем там», — цитирует Балицкого РИА Новости.
Второй бюст Судоплатову откроют в Москве, где в 1941 году под его руководством формировалась отдельная мотострелковая бригада особого назначения для решения разведывательно-диверсионных задач в тылу противника.
26 мая в Мелитополе одну из улиц переименовали в честь Павла Судоплатова, ранее эта улица носила имя идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова.
Судоплатов известен в том числе как человек, ликвидировавший главу ОУН Евгения Коновальца. Операция по устранению Коновальца, которую провёл разведчик, вошла в историю советской разведки.
7 июля РИА Новости опубликовало неизвестные подробности ликвидации Коновальца.
* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).