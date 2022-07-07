В Мелитополе открыли памятник легендарному советскому разведчику Павлу Судоплатову

В Мелитополе открыли памятник уроженцу этого города, легендарному сотруднику советских спецслужб Павлу Судоплатову, ликвидировавшему лидера ОУН* Евгения Коновальца. В открытии памятника принял участие глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Памятник установили по случаю 115-летия со дня рождения Судоплатова в рамках программы Российского военно-исторического общества.

«Всех поздравляю с этим праздником, это настоящий праздник для нашей Родины, для нашей малой Родины — Мелитополя — и для нашей большой Родины — Советского Союза, а сейчас большой России, в братские народы которой мы стремимся. Я думаю, что после референдума мы будем там», — цитирует Балицкого РИА Новости.

Второй бюст Судоплатову откроют в Москве, где в 1941 году под его руководством формировалась отдельная мотострелковая бригада особого назначения для решения разведывательно-диверсионных задач в тылу противника.

26 мая в Мелитополе одну из улиц переименовали в честь Павла Судоплатова, ранее эта улица носила имя идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова.

Судоплатов известен в том числе как человек, ликвидировавший главу ОУН Евгения Коновальца. Операция по устранению Коновальца, которую провёл разведчик, вошла в историю советской разведки.

7 июля РИА Новости опубликовало неизвестные подробности ликвидации Коновальца.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).