Пресс-секретарь Токаева: Казахстан не допустит действий против России

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Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай заявил, что казахстанская сторона не допустит действий в ущерб интересам России и рассчитывает на аналогичное отношение к себе.
Пресс-секретарь Токаева: Казахстан не допустит действий против России
  • РИА Новости

Об этом он написал в соцсетях.

«Каких-либо действий в ущерб её (России. — RT) интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала республики.

Ранее Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики. По его словам, приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данное заявление лидера Казахстана.

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