Пресс-секретарь Токаева: Казахстан не допустит действий против России
- РИА Новости
Об этом он написал в соцсетях.
«Каких-либо действий в ущерб её (России. — RT) интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала республики.
Ранее Токаев заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики. По его словам, приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данное заявление лидера Казахстана.