В Кремле прокомментировали заявление Токаева о диверсификации поставок нефти из Казахстана

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости диверсификации поставок нефти из республики.
В Кремле прокомментировали заявление Токаева о диверсификации поставок нефти из Казахстана
  • РИА Новости

«Вряд ли это политически мотивированное, нужно очень внимательно смотреть», — сказал Песков.

Токаев, говоря о диверсификации поставок нефти из республики, назвал приоритетным направлением Транскаспийский маршрут.

6 июля Каспийский трубопроводный консорциум, на который приходится около 80% экспортируемой Казахстаном нефти, в том числе с крупнейшего месторождения Тенгиз, сообщил, что суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность компании на 30 суток после обнаружения документарных экологических нарушений.

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