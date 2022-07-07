Президент Казахстана заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала страны заявил о необходимости диверсификации поставок нефти из республики.

РИА Новости

«Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта», — сообщается на сайте президента Казахстана. Токаев поручил принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь. Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.