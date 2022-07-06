Глава ВГА Сальдо заявил о минимальном ущербе Херсонской области от обстрелов ВСУ
- РИА Новости
«Каждый день какие-то обстрелы происходят, но хочу сообщить, что [ВСУ] практически не попадают, потому что [российские] военные <…> [действуют] таким образом, что ущерб наносится незначительный», — приводит ТАСС слова Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
Ранее Сальдо заявил о формировании в регионе полноценного правительства.
Председателем правительства Херсонской области назначен бывший первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев.