Глава ВГА Сальдо заявил о минимальном ущербе Херсонской области от обстрелов ВСУ

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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что благодаря российским военным ущерб от обстрелов области со стороны ВСУ является минимальным.
Глава ВГА Сальдо заявил о минимальном ущербе Херсонской области от обстрелов ВСУ
  • РИА Новости

«Каждый день какие-то обстрелы происходят, но хочу сообщить, что [ВСУ] практически не попадают, потому что [российские] военные <…> [действуют] таким образом, что ущерб наносится незначительный», — приводит ТАСС слова Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Ранее Сальдо заявил о формировании в регионе полноценного правительства.

Председателем правительства Херсонской области назначен бывший первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев.

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