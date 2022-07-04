Новое правительство Херсонской области начнёт работу 5 июля

Сформированное правительство Херсонской области приступит к работе с 5 июля. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«(Правительство. — RT) приступает к работе с завтрашнего дня (5 июля. — RT). Военно-гражданская администрация остаётся, работаем, регулируем все вопросы. Просто всё структурируется, мы хотим подтвердить, что здесь Россия формируется полным ходом», — цитирует Стремоусова ТАСС.

Он отметил, что власти Херсонской области создают систему управления регионом по образцу субъектов Российской Федерации.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о формировании в регионе полноценного правительства.

Председателем правительства Херсонской области назначен бывший первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев.