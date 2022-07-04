Бывший вице-премьер Калининградской области возглавил правительство Херсонской области
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«Председателем правительства Херсонской области стал Елисеев Сергей Владимирович, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области — руководителя аппарата правительства Калининградской области», — говорится в сообщении в Telegram.
Отмечается, что регион продолжает интегрироваться в государственное пространство России и в российскую парадигму государственного управления.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ряд министерств в ДНР возглавят опытные российские управленцы.
Бывший помощник министра строительства и ЖКХ России Евгений Солнцев был назначен заместителем главы правительства Донецкой Народной Республики.