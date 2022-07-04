Бывший вице-премьер Калининградской области возглавил правительство Херсонской области

Короткая ссылка
Председателем правительства Херсонской области назначен бывший первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев. Об этом говорится в сообщении военно-гражданской администрации региона.
Бывший вице-премьер Калининградской области возглавил правительство Херсонской области
  • © Пресс-служба правительства Калининградской области

«Председателем правительства Херсонской области стал Елисеев Сергей Владимирович, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области — руководителя аппарата правительства Калининградской области», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что регион продолжает интегрироваться в государственное пространство России и в российскую парадигму государственного управления.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ряд министерств в ДНР возглавят опытные российские управленцы.

Бывший помощник министра строительства и ЖКХ России Евгений Солнцев был назначен заместителем главы правительства Донецкой Народной Республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить