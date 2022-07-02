Пушилин сообщил, что ряд министерств в ДНР возглавят опытные российские управленцы

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ряд министерств в ДНР возглавят опытные российские управленцы.
Пушилин сообщил, что ряд министерств в ДНР возглавят опытные российские управленцы
  • РИА Новости

«Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», — написал он в своём Telegram-канале.

Руководителем Министерства образования и науки назначена Ольга Колударова. Первым заместителем министра станет Михаил Кушаков.

Министерство здравоохранения возглавит Дмитрий Гарцев. Должность первого заместителя предложена Александру Оприщенко.

Андрей Чертков станет министром угля и энергетики, а Анатолий Нестеренко — его первым заместителем.

Министром доходов и сборов назначен Дмитрий Шмелёв. Заместителем министра связи станет Денис Курашов.

Ранее главой МИД ДНР Пушилин назначил Наталью Никанорову.

Бывший помощник министра строительства и ЖКХ России Евгений Солнцев назначен заместителем главы правительства Донецкой Народной Республики.

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