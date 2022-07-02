Пушилин сообщил, что ряд министерств в ДНР возглавят опытные российские управленцы
- РИА Новости
«Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», — написал он в своём Telegram-канале.
Руководителем Министерства образования и науки назначена Ольга Колударова. Первым заместителем министра станет Михаил Кушаков.
Министерство здравоохранения возглавит Дмитрий Гарцев. Должность первого заместителя предложена Александру Оприщенко.
Андрей Чертков станет министром угля и энергетики, а Анатолий Нестеренко — его первым заместителем.
Министром доходов и сборов назначен Дмитрий Шмелёв. Заместителем министра связи станет Денис Курашов.
Ранее главой МИД ДНР Пушилин назначил Наталью Никанорову.
Бывший помощник министра строительства и ЖКХ России Евгений Солнцев назначен заместителем главы правительства Донецкой Народной Республики.