В Херсонской области сформировано правительство

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о формировании в регионе полноценного правительства.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.

«Я, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев», — говорится в сообщении.

Ранее Сальдо заявил, что в регионе появляются магазины российских и донецких предпринимателей.