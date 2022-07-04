В Херсонской области сформировано правительство

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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о формировании в регионе полноценного правительства.
В Херсонской области сформировано правительство
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале военно-гражданской администрации региона.

«Я, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах Российской Федерации, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей Херсонщины, но и среди российских профессионалов и управленцев», — говорится в сообщении.

Ранее Сальдо заявил, что в регионе появляются магазины российских и донецких предпринимателей.

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