Депутат Госдумы заявил, что освещающие спецоперацию военкоры получат статус ветерана

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Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что освещающие спецоперацию на Украине военкоры получат статус ветерана.
Депутат Госдумы заявил, что освещающие спецоперацию военкоры получат статус ветерана
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, получат ли военные корреспонденты статус ветерана.

«Принятые нормы распространяются на военных корреспондентов», — заявил Нилов.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, статусом ветерана боевых действий.

4 июля сообщалось, что ассистент оператора телеканала ТВ-Центр получил несколько осколочных ранений в Донецке. 

1 июня телеканал «Звезда» сообщил о ранении своего корреспондента в Северодонецке.

В середине мая операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников рассказали, как попали под ракетный удар со стороны украинских войск в Докучаевске в Донецкой Народной Республике.

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