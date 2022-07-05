Депутат Госдумы заявил, что освещающие спецоперацию военкоры получат статус ветерана
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, получат ли военные корреспонденты статус ветерана.
«Принятые нормы распространяются на военных корреспондентов», — заявил Нилов.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, статусом ветерана боевых действий.
4 июля сообщалось, что ассистент оператора телеканала ТВ-Центр получил несколько осколочных ранений в Донецке.
1 июня телеканал «Звезда» сообщил о ранении своего корреспондента в Северодонецке.
В середине мая операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников рассказали, как попали под ракетный удар со стороны украинских войск в Докучаевске в Донецкой Народной Республике.