Депутат Госдумы заявил, что освещающие спецоперацию военкоры получат статус ветерана

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что освещающие спецоперацию на Украине военкоры получат статус ветерана.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, получат ли военные корреспонденты статус ветерана.

«Принятые нормы распространяются на военных корреспондентов», — заявил Нилов.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, статусом ветерана боевых действий.

4 июля сообщалось, что ассистент оператора телеканала ТВ-Центр получил несколько осколочных ранений в Донецке.

1 июня телеканал «Звезда» сообщил о ранении своего корреспондента в Северодонецке.

В середине мая операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников рассказали, как попали под ракетный удар со стороны украинских войск в Докучаевске в Донецкой Народной Республике.