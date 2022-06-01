Телеканал «Звезда» сообщил о ранении своего корреспондента в Северодонецке

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Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев попал под обстрел и получил ранение в Северодонецке. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Телеканал «Звезда» сообщил о ранении своего корреспондента в Северодонецке
  • AP

Гвоздев заявил, что украинские военные используют польские мины, которые невозможно услышать в воздухе.

«Такая мина прилетела и к нам, когда мы собирались уже покидать город вместе с коллегами из (телеканалов. — RT) «России» и НТВ. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина», — приводит телеканал слова журналиста.

В середине мая операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников рассказали, как попали под ракетный удар со стороны украинских войск в Докучаевске в Донецкой Народной Республике.

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