Телеканал «Звезда» сообщил о ранении своего корреспондента в Северодонецке
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Гвоздев заявил, что украинские военные используют польские мины, которые невозможно услышать в воздухе.
«Такая мина прилетела и к нам, когда мы собирались уже покидать город вместе с коллегами из (телеканалов. — RT) «России» и НТВ. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина», — приводит телеканал слова журналиста.
В середине мая операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников рассказали, как попали под ракетный удар со стороны украинских войск в Докучаевске в Донецкой Народной Республике.