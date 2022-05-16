Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко, оператор пресс-службы оборонного ведомства и группа российских журналистов попали под обстрел во время работы в населённом пункте Новозвановка в Донбассе.

Об этом Филипоненко рассказал РИА Новости.

«Во время работы в населённом пункте Новозвановка съёмочная группа пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, корреспондент ВГТРК Николай Долгачёв и корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин попали под миномётный огонь украинских силовиков», — рассказал он.

По его словам, никто в результате обстрела не пострадал, однако в бронежилете сопровождавшего съёмочные группы бойца позднее был найден один из осколков.

Ранее операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников рассказали, как попали под ракетный удар со стороны украинских войск в Докучаевске в Донецкой Народной Республике.