Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Короткая ссылка
Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко, оператор пресс-службы оборонного ведомства и группа российских журналистов попали под обстрел во время работы в населённом пункте Новозвановка в Донбассе.
Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе
  • © Народная милиция ЛНР

Об этом Филипоненко рассказал РИА Новости.

«Во время работы в населённом пункте Новозвановка съёмочная группа пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, корреспондент ВГТРК Николай Долгачёв и корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин попали под миномётный огонь украинских силовиков», — рассказал он.

По его словам, никто в результате обстрела не пострадал, однако в бронежилете сопровождавшего съёмочные группы бойца позднее был найден один из осколков.

Ранее операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников рассказали, как попали под ракетный удар со стороны украинских войск в Докучаевске в Донецкой Народной Республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить