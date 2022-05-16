Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе
- © Народная милиция ЛНР
Об этом Филипоненко рассказал РИА Новости.
«Во время работы в населённом пункте Новозвановка съёмочная группа пресс-службы управления Народной милиции ЛНР, корреспондент ВГТРК Николай Долгачёв и корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин попали под миномётный огонь украинских силовиков», — рассказал он.
По его словам, никто в результате обстрела не пострадал, однако в бронежилете сопровождавшего съёмочные группы бойца позднее был найден один из осколков.
Ранее операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников рассказали, как попали под ракетный удар со стороны украинских войск в Докучаевске в Донецкой Народной Республике.