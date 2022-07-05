ГД приняла закон о статусе ветерана для гражданских специалистов за участие в спецоперации

Короткая ссылка
Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, статусом ветерана боевых действий.

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

23 марта стало известно, что Госдума единогласно приняла законопроект о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить