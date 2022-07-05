ГД приняла закон о статусе ветерана для гражданских специалистов за участие в спецоперации
Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, статусом ветерана боевых действий.
Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
23 марта стало известно, что Госдума единогласно приняла законопроект о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий.
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