ГД приняла закон о статусе ветерана для гражданских специалистов за участие в спецоперации

Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, статусом ветерана боевых действий.