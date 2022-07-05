Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели спецоперации России на Украине будут достигнуты, несмотря на оказание Западом военной помощи Киеву.
Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совещании в Хабаровске, передаёт РИА Новости.

Секретарь Совбеза уточнил, что целями спецоперации являются защита людей от геноцида со стороны киевского неонацистского режима, демилитаризация и денацификация территории Украины. Кроме того, Патрушев назвал целью на деле добиться нейтрального статуса Украины, прописанного в украинской Конституции.

«Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты», — заявил Патрушев.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в скором времени настанет черёд переговоров, перед которыми Киеву предстоит принять все условия России.

Также в Кремле заявляли, что на данный момент страны Запада делают ставку на продолжение конфликта на Украине, не позволяя Киеву думать о мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить