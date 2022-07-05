Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели спецоперации России на Украине будут достигнуты, несмотря на оказание Западом военной помощи Киеву.

Об этом он сказал на совещании в Хабаровске, передаёт РИА Новости.

Секретарь Совбеза уточнил, что целями спецоперации являются защита людей от геноцида со стороны киевского неонацистского режима, демилитаризация и денацификация территории Украины. Кроме того, Патрушев назвал целью на деле добиться нейтрального статуса Украины, прописанного в украинской Конституции.

«Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты», — заявил Патрушев.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в скором времени настанет черёд переговоров, перед которыми Киеву предстоит принять все условия России.

Также в Кремле заявляли, что на данный момент страны Запада делают ставку на продолжение конфликта на Украине, не позволяя Киеву думать о мире.