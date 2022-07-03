Песков: Украине предстоит принять условия России и сесть за стол переговоров

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что в скором времени настанет черёд переговоров, перед которыми Киеву предстоит принять все условия России.
Песков: Украине предстоит принять условия России и сесть за стол переговоров
  • РИА Новости

По словам Пескова, на данный момент интерес к урегулированию конфликта путём переговоров со стороны Украины снижается.

Однако пресс-секретарь выразил надежду на здравый смысл украинской стороны.

«И опять настанет черёд переговоров, перед коими украинцам предстоит понять ещё раз все наши условия. Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров. — RT) и просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Песков констатировал, что на данный момент страны Запада делают ставку на продолжение конфликта на Украине, не позволяя Киеву думать о мире.

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