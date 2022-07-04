Украинские националисты заминировали подходы к занятой ими школе в Щербиновке в ДНР

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты заминировали подходы к занятой ими школе в Щербиновке в Донецкой Народной Республике.
Украинские националисты заминировали подходы к занятой ими школе в Щербиновке в ДНР
  • РИА Новости

«В Щербиновке Донецкой Народной Республики, в школе №21 (улица Дзержинского), украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — заявил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские боевики разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции на территории элеваторов и зернохранилищ в Харьковской и Сумской областях Украины, а также в населённых пунктах ДНР.

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