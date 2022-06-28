Минобороны России: украинские боевики разместили РСЗО в больнице донецкого Северска

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты разместили бронетехнику, крупнокалиберную артиллерию и установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) в корпусах городской больницы Северска Донецкой Народной Республики.
Минобороны России: украинские боевики разместили РСЗО в больнице донецкого Северска
  • РИА Новости

«В Северске в зданиях городской больницы (ул. Суворова) националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающей территории размещены бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО, а в помещениях под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов», — сказал он.

Мизинцев также добавил, что в Бахмуте ДНР в кожвендиспансере и клинике «Медцентр» украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские боевики разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции на территории элеваторов и зернохранилищ в Харьковской и Сумской областях Украины, а также в населённых пунктах ДНР.

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