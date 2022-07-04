Пасечник оценил решение назвать территорию возле посольства Британии в Москве в честь ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник оценил решение назвать территорию возле посольства Великобритании в Москве в честь Луганской Народной Республики.

«Здесь хотелось бы особо отметить, что появление упоминаний Донбасса в столице России для нас имеет особенный смысл. Это ещё один акт поддержки и сопереживания нашему народу со стороны россиян», — цитирует его ТАСС.

Ранее жители Москвы с помощью проекта «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы назвать территорию возле посольства Великобритании в российской столице в честь Луганской Народной Республики.

В голосовании участвовали 109 603 человека, из них 56,85% отдали голоса за указанный вариант названия.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал данное решение.

22 июня территории в районе посольства США в Москве присвоили наименование «площадь Донецкой Народной Республики».