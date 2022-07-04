В Верховном суде ДНР заявили о подаче британским наёмником кассационной жалобы

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Воевавший на стороне Украины гражданин Великобритании Эйден Эслин, приговорённый в Донецкой Народной Республике к смертной казни, подал кассационную жалобу на приговор, сообщил представитель Верховного суда ДНР.
В Верховном суде ДНР заявили о подаче британским наёмником кассационной жалобы
  • РИА Новости

«Сегодня, 4 июля, подана кассационная жалоба в апелляционную палату Верховного суда адвокатом третьего осуждённого, Эслина Эйдена, в отношении изменения меры наказания», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Эслин заявил корреспонденту RT Роману Косареву, что власти Британии и Украины не оказывают помощи в его ситуации.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

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