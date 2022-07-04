Верховный суд ДНР получил кассационную жалобу защиты наёмника из Марокко

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Верховный суд ДНР получил кассационную жалобу защиты наёмника из Марокко Саадуна Брагима, участвовавшего в боях на стороне украинских войск и приговорённого к смертной казни.
Верховный суд ДНР получил кассационную жалобу защиты наёмника из Марокко
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении суда в Telegram-канале.

«1 июля в Верховный суд поступила кассационная жалоба защитника осуждённого Саадуна Брагима на приговор Апелляционной палаты Верховного суда», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что адвокат наёмника из Марокко Елена Веснина обжаловала смертный приговор, вынесенный её подзащитному в суде ДНР.

Также стало известно, что отец Саадуна попросил редакцию RT Arabic передать письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой посодействовать помилованию его сына.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

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