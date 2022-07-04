Мишустин: у Казахстана есть возможность занять свободные ниши на рынке России

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У Казахстана есть хорошая возможность, чтобы занять ниши, которые были освобождены ушедшими с российского рынка компаниями недружественных стран, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин: у Казахстана есть возможность занять свободные ниши на рынке России
  • РИА Новости

«Считаем, что у казахстанских партнёров есть хорошая возможность, чтобы заместить компании из недружественных государств, остановившие работу на российском рынке», — приводит ТАСС слова Мишустина на переговорах с казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым на полях «Иннопрома».

По его словам, в ближайшее время планируется запуск инфраструктурных и транспортных проектов в рамках программ импортозамещения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что иностранные компании заинтересованы в возвращении на российский рынок и ждут момента для «обратного входа».

28 июня стало известно, что финский производитель шин Nokian Tyres принял решение о контролируемом уходе с российского рынка. Также итальянский производитель шин Pirelli заявил о приостановке инвестиций и об ограничении работы своих заводов в России в связи с событиями на Украине.

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