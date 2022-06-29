Вице-президент РСПП Красильников: ряд компаний возвращаются в Россию через третьи страны

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников заявил, что ряд представителей зарубежного бизнеса после «ухода» тут же возвращаются в Россию через дружественные страны.

Он отметил, что трудно сказать, сколько западных компаний покинуло Россию, так как у них разные формы участия.

По его словам, есть крупные компании, которые присутствуют под своими настоящими именами, есть многочисленные представители малого и среднего бизнеса.

«Ушёл, допустим, какой-то крупный бренд, но остались его субподрядчики, их российские «дочки», которые могут действовать вообще под совершенно иными названиями. Другие покидают Россию, но тут же возвращаются к нам через дружественные страны», — сказал Красильников РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что иностранные компании заинтересованы в возвращении на российский рынок и ждут момента для «обратного входа».

28 июня стало известно, что финский производитель шин Nokian Tyres принял решение о контролируемом уходе с российского рынка. Также итальянский производитель шин Pirelli заявил о приостановке инвестиций и ограничении работы своих заводов в России в связи с событиями на Украине.