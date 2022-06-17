Песков отметил заинтересованность иностранных компаний в возвращении на российский рынок

Иностранные компании заинтересованы в возвращении на российский рынок и ждут момента для «обратного входа». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Бизнес-активность на форуме можно полностью сократить до нуля — всё равно, как вы правильно заметили, предприниматели приезжают. Они будут вести дела в нашей стране. Они заинтересованы в этом», — сообщил он в интервью «Известиям».

Песков добавил, что иностранцы будут искать выгоду в тех нишах отечественного рынка, которые освобождаются после ухода некоторых компаний.

«И они открыто говорят, что будут ждать момента для обратного входа на рынок. Они заинтересованы», — отметил он.

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что иностранные инвестиции в России надёжно защищены.