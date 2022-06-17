Генпрокурор Краснов: иностранные инвестиции в России надёжно защищены

Иностранные инвестиции в России надёжно защищены. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

«При этом мы не делим добросовестный бизнес на «свой—чужой». При встречах с зарубежными коллегами я всегда подчёркиваю, что иностранные инвестиции в России надёжно защищены, гарантом этому выступают органы прокуратуры», — приводит его слова РИА Новости.

Краснов отметил, что компании, добросовестно исполняющие свои обязательства, всегда получат защиту.

«Факты ущемления их прав, чрезмерного внимания со стороны контролеров будут решительно пресекаться. Разумеется, это в полной мере касается и отечественных, и иностранных предпринимателей», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти России очень бережно относятся к тем зарубежным брендам, которые не ушли с российского рынка или намерены вернуться на него при первой возможности, несмотря на оказываемое давление извне.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что некоторым иностранным компаниям, которые спешно покинули Россию, вернуться будет труднее, чем уйти.