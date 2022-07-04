Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад объяснить, почему страну не могут взять в НАТО

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Запад объяснить, почему Украину нельзя брать в НАТО, а Швецию и Финляндию можно.

«В конце концов, полной интеграции Украины в Запад нет больше альтернативы. А Запад — это, в частности, и Североатлантический альянс. Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступили... Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать», — сказал Кулеба в интервью украинскому изданию «Левый берег». Его слова приводит РИА Новости.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее отметил, что у Киева нет других вариантов, кроме как интегрироваться в НАТО.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вступление Украины в альянс никогда не было даже близко возможным.

Между тем лидеры стран — членов альянса 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание протокола о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу 5 июля.