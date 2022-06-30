На Украине заявили о начале экспорта электроэнергии в Европу

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Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу, первые поставки получит Румыния, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
На Украине заявили о начале экспорта электроэнергии в Европу
  • globallookpress.com
  • © Attila Husejnow/Keystone Press Agency

«Начался долгожданный экспорт украинской электроэнергии в Европу! Сегодня с часу ночи такой экспорт пошёл в направлении Румынии. Первоначальный объём составляет 100 МВт», — написал он в своём Telegram.

По словам украинского политика, «энергетический безвиз» с ЕС с марта текущего года уже даёт некоторые результаты.

«За первый день государственное предприятие «Укрэнерго» заработало 10 млн гривен (более $360 тыс.)», — добавил он.

Ранее пограничники задержали в Крыму личного охранника организатора энергоблокады полуострова, украинского бизнесмена, бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова.

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