На Украине заявили о начале экспорта электроэнергии в Европу

Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу, первые поставки получит Румыния, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Начался долгожданный экспорт украинской электроэнергии в Европу! Сегодня с часу ночи такой экспорт пошёл в направлении Румынии. Первоначальный объём составляет 100 МВт», — написал он в своём Telegram.

По словам украинского политика, «энергетический безвиз» с ЕС с марта текущего года уже даёт некоторые результаты.

«За первый день государственное предприятие «Укрэнерго» заработало 10 млн гривен (более $360 тыс.)», — добавил он.

Ранее пограничники задержали в Крыму личного охранника организатора энергоблокады полуострова, украинского бизнесмена, бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова.