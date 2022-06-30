На Украине заявили о начале экспорта электроэнергии в Европу
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- © Attila Husejnow/Keystone Press Agency
«Начался долгожданный экспорт украинской электроэнергии в Европу! Сегодня с часу ночи такой экспорт пошёл в направлении Румынии. Первоначальный объём составляет 100 МВт», — написал он в своём Telegram.
По словам украинского политика, «энергетический безвиз» с ЕС с марта текущего года уже даёт некоторые результаты.
«За первый день государственное предприятие «Укрэнерго» заработало 10 млн гривен (более $360 тыс.)», — добавил он.
Ранее пограничники задержали в Крыму личного охранника организатора энергоблокады полуострова, украинского бизнесмена, бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова.