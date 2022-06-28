Посол России: антироссийская истерия в Эстонии исходит от руководства страны

Атмосфера русофобии нагнетается в Эстонии усилиями руководства страны, заявил посол России в республике Владимир Липаев в эфире «России 24».

«Что касается общей атмосферы, которая сейчас сложилась в Эстонии, конечно, она характеризуется нагнетанием российской, прямо скажем, истерии, причём исходит эта эскалация от руководителей государства», — сказал он.

Как напомнил Липаев, премьер-министр Эстонии Кая Каллас открыто говорит, что «Россия должна потерпеть поражение» в ситуации вокруг Украины, что «надо быть осторожными с преждевременными призывами прекращения огня на Украине» и что «никаких деловых отношений с Россией быть не должно», а российское население «должно почувствовать эффект от санкций», раз оно поддерживает главу государства Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Ранее Кая Каллас заявила о недопустимости преждевременного возвращения к сотрудничеству с Россией после урегулирования ситуации на Украине.

По её мнению, Запад не должен возвращаться к деловым отношениям с российской стороной.

28 июня Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам воздерживаться от поездок в Эстонию в связи с «откровенно враждебным отношением Эстонии к России и её гражданам».