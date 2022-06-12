The Telegraph: Каллас против преждевременного возвращения к сотрудничеству Запада и России

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о недопустимость преждевременного возвращения к сотрудничеству с Россией после мира с Украиной. По её мнению, Запад не должен возвращаться к деловым отношениям с российской стороной.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Telegraph.

«Наша политика должна базироваться на понимании того, что российская угроза не уйдет завтра. Нельзя возвращаться к деловым отношениям ( с Россией. – RT) как раньше. В действительности не должно быть никаких деловых отношений в принципе», — считает Каллас.

Также политик отметила, что европейским странам не стоит опасаться разрыва отношений с российской стороной, в том числе в вопросах энергетики.

«Газ может быть дорогим, но свобода бесценна», — считает премьер-министр.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции не станут сразу отменять после прекращения боевых действий на Украине.

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