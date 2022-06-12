The Telegraph: Каллас против преждевременного возвращения к сотрудничеству Запада и России
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Telegraph.
«Наша политика должна базироваться на понимании того, что российская угроза не уйдет завтра. Нельзя возвращаться к деловым отношениям ( с Россией. – RT) как раньше. В действительности не должно быть никаких деловых отношений в принципе», — считает Каллас.
Также политик отметила, что европейским странам не стоит опасаться разрыва отношений с российской стороной, в том числе в вопросах энергетики.
«Газ может быть дорогим, но свобода бесценна», — считает премьер-министр.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции не станут сразу отменять после прекращения боевых действий на Украине.