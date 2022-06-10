Шольц: антироссийские санкции не отменят сразу после прекращения боевых действий на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции не станут сразу отменять после прекращения боевых действий на Украине.
Шольц: антироссийские санкции не отменят сразу после прекращения боевых действий на Украине
  • AFP
  • © Armend NIMANI

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Санкции, которые мы ввели, — а сейчас это шестой пакет рестрикций, — и санкции всех других стран — это не то, что закончится, когда завершатся боевые действия. Обязательное условие — изменение ситуации, улучшение обстановки, понимание Россией того, что она не может диктовать условия мира Украине, а должна вести диалог с Украиной и договориться о соглашении, которым будут гарантированы территориальная целостность и суверенитет Украины», — цитирует его ТАСС.

Ранее замминистра окружающей среды Литвы Данас Аугутис заявил, что в связи с санкциями против России и Белоруссии страна столкнулась с дефицитом древесины.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

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