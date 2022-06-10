Шольц: антироссийские санкции не отменят сразу после прекращения боевых действий на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции не станут сразу отменять после прекращения боевых действий на Украине.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Санкции, которые мы ввели, — а сейчас это шестой пакет рестрикций, — и санкции всех других стран — это не то, что закончится, когда завершатся боевые действия. Обязательное условие — изменение ситуации, улучшение обстановки, понимание Россией того, что она не может диктовать условия мира Украине, а должна вести диалог с Украиной и договориться о соглашении, которым будут гарантированы территориальная целостность и суверенитет Украины», — цитирует его ТАСС.

Ранее замминистра окружающей среды Литвы Данас Аугутис заявил, что в связи с санкциями против России и Белоруссии страна столкнулась с дефицитом древесины.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.